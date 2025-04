Presidente Maduro anuncia conformación de Comandos de Campañas estadales del GPP

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció este lunes que se conformarán Comandos de Campañas estadales del Gran Polo Patriótico y en todos los circuitos comunales, para abordar los planes de gobierno, de cara a las elecciones del 25 de mayo.

Durante el encuentro con candidatas y candidatos a la Gobernación y diputados a la Asamblea Nacional, el jefe de Estado resaltó el compromiso del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar en la preparación para estas elecciones.

«Hemos pasado un día de trabajo y de reflexión y planificación con todos los candidatos del pueblo de Venezuela y del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Aquí están trabajando en los planes estadales, perfeccionando la metodología de las 7 Transformaciones y su expresión concreta en los planes, para avanzar en los años que están por venir. Sólo nosotros podemos y sabemos; esa es la verdad en cada estado», manifestó.

«Estableceremos un Comando de Campaña Nacional (CCN) por cada estado, incluyendo la capital de Venezuela, y uno por cada Circuito Comunal de los 5.338 que hay en el país», detalló.

«Estamos trabajando de manera incansable para perfeccionar nuestros planes en armonía con las siete transformaciones para la consolidación del desarrollo productivo, a nivel nacional», sostuvo.

6 mil candidatos

Por otra parte, Maduro informó que de manera extraoficial se conoció que más de 6 mil candidatos y candidatas y más de una treintena de partidos políticos nacionales se han postulado para las elecciones del próximo 25 de mayo.

«Los números preliminares no me corresponde decirlos a mí, Más de una treintena de partidos políticos nacionales. Me dice extraoficialmente nuestro jefe electoral que más de 6.000 candidatos y candidatas para las elecciones de gobernaciones, asamblea nacional y consejo legislativo del país se han postulado», expresó.

Calificó las elecciones del próximo 25 de mayo como un éxito total de la democracia, de la Constitución, de la paz y de la libertad en Venezuela.

El también presidente del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV) lanzó un mensaje a toda la dirigencia, líderes, lideresas, jefes y jefas de calle, de comunidad, de Ubch de reunificación, de unificación y más unión.

«Se acabaron los grupos, se acabaron las parcelas, ya tenemos candidatos, ya tenemos candidatas y ahora vamos hacia una gran movilización de victoria hacia el domingo 25 de mayo. Unión, unión y más unión para la victoria del 25», sentenció Maduro.

T/CO