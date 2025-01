El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, enalteció este lunes el legado y la lucha que libró en vida del exfiscal general Isaías Rodríguez, fallecido el pasado domingo.

«Estamos despidiendo al hombre con ideas elevadas, con una filosofía muy clara, en esencia era un humanista», manifestó el Jefe de Estado en capilla ardiente celebrada desde el hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional.

«Estamos rindiendo un homenaje debido, verdaderamente debido, para un hombre sincero, de alma limpia, de alma buena. Para un hombre que merece esto y mucho más (…) a Isaías Rodríguez, que será recordado por siempre como el fiscal valiente del Pueblo de Venezuela, defensor valiente de los derechos del Pueblo», expresó.

Durante el homenaje póstumo, destacó que, como hombre de Dios, cree en la vida más allá de la muerte. «Isaías, sé que estás en la vida eterna, sé que te harás inmortal y sé Isaías donde me veas y me escuches que seguirás con nosotros en esta batalla de la misma forma brillante, humana, sensible con la que pudimos conocerte».

A pesar de la pèrdida física de este insgine hombre revolucionario, dijo que Isaías vive, la lucha sigue y el combate continua.

Recalcó que en el accionar de Isaías Rodríguez no había cabida para la injusticia sino que todo lo que asumió lo hizo con una valentía incalculable. «Un hombre que era de capaz de defender la vida de la clase obrera ante el régimen neoliberal», dijo.

Subrayó que el legado de Rodríguez será llevado como estandarte de lucha ante buenas batallas.

Durante la ceremonia, el presidente Maduro entregó a los familiares del exfiscal la Orden Post morem Libertador Simón Bolívar en su primera clase.

Isaías Rodríguez, quién también fue vicepresidente de la República durante el gobierno del Comandante Hugo Chávez, falleció este domingo.

T/CO