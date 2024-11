Presidente Maduro: “Sea Trump o Kamala el que gane, habrá en Venezuela un gobierno con el cual tendrá que dialogar”

El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que en varias oportunidades se le ha preguntado su opinión sobre los próximos comicios en Estados Unidos (EEUU) y cuál mandatario considera como una mejor opción, a lo que respondió que lo más importante para los pueblos de Latinoamérica es «tener nosotros nuestro propio camino» y quien llegue a la Casa Blanca encontrará un gobierno «revolucionario» en Venezuela.

«Yo digo gane quien gane lo que le conviene a Venezuela y América Latina, es tener nosotros nuestro propio camino, no depender de nadie, garantizar nuestros países, por ejemplo no es dado a un líder latinoamericano llamar a votar por un candidato en Estados Unidos o meterse en el proceso electoral estadounidense, verdad, en todo caso el que llegue a la casa blanca sea Trump o sea Kamala tendrá en Venezuela un gobierno revolucionario, un gobierno bolivariano, un pueblo bolivariano con el cual tendrá que hablar, dialogar, entenderse por las buenas, siempre por las buenas, aquí estaremos nosotros gane quién gane, ahí arriba no nos metemos en los asuntos internos de los Estados Unidos, sencillamente observamos, vemos y mantenemos nuestro camino cuál es desarrollar», sostuvo el jefe de Estado en su programa semanal, Con Maduro +.

Asimismo, aseguró que antes de que Donald Trump culminara su mandato, le señaló que fue engañado por Juan Guaidó, y que le hicieron creer que al instaurar un gobierno paralelo, podía desestabilizar a Venezuela.

«Yo le dije a Trump que hasta cuando se iba a llevar al fracaso al modelo Guaidó. ¿Qué hicieron con Guaidó? Engañar a Trump, decirle que esto era pan comido en Venezuela, los mismos apellidos, los López, la desquiciada de la Machado, Julio Borges, el mismo clan le vendió a Guaidó y lo hizo fracasar en su política internacional. Lo mismo hicieron con Biden, le dijeron que ahora, sí, allí tenemos al viejito gozón, con ese vamos para adelante, ¿Quiénes hicieron fracasar la política exterior de Biden sobre Venezuela? La misma desquiciada de Machado, el Capriles, Borges. Ojalá ninguno de los dos se deje otra vez meter por las políticas fracasadas del extremismo de los apellidos”, destacó.

El mandatario nacional, enfatizó que solo los venezolanos puedes construir el país y no ningún gobernante desde el extranjero, por lo que los resultados de las elecciones en EEUU no tienen influencia en el país.

«Nadie desde el norte nadie va a venir a construir la Venezuela que necesitamos, porque alguno de la extrema derecha entonces dicen desde Miami nosotros queremos que gane tal, nosotros queremos que gane tal, vez y tratan de decir no, porque si gana tal ese, sí nos va a invadir, si gana tal esa, sí nos va a invadir, es el análisis que hacen ellos descocado desquiciado esquizofrénico loco vende patria desde Miami, desde el exterior y mucho lo hacen desde aquí yo solamente le diría, la experiencia lo que yo le dije a Donald Trump», indicó el jefe de Estado.

En ese sentido, el presidente Maduro, expresó que espera que quien resulte electo el día 5 de noviembre, cambié de actitud u no se deje guiar por las figuras de la oposición venezolana, quienes se han escudado en gobiernos estadounidenses anteriores para su beneficio.

El jefe de Estado indicó que considera que el pueblo de EEUU ha perdido la confianza en sus políticos y «ya no cree en nadie y eso es peligroso, es muy peligroso, porque la incertidumbre se pasa la frustración, y de la frustración en sociedades como esas se pasa a aventuras que pudieran derivar en experimentos fascistas, en guerras etcétera».