Presidente Maduro: Venezuela va a seguir cumpliendo al pie de la letra todo lo acordado con Chevron

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró durante su programa «Con Maduro + que Venezuela garantiza el pleno cumplimiento de sus compromisos con la empresa estadounidense Chevron.

«Venezuela va a seguir cumpliendo al pie de la letra todo lo acordado con Chevron, y quien le está haciendo daño (a la empresa) es este grupo (la derecha) y el Gobierno de los Estados Unidos», reafirmó el mandatario.

En este sentido, acentúo que al país no lo va a detener nadie y reiteró que la extrema derecha venezolana ha solicitado medidas para el cese de las operaciones de la petrolera Chevron en nuestro país.

Además, advirtió que las acciones aplaudidas por ese grupo político perjudican a la empresa extranjera.

«¿Quién pidió las sanciones y que se le hiciera daño a Chevron? Eso lo pidió el núcleo fracasado y derrotado de la extrema derecha, no solo lo pidieron, sino que lo aplaudieron, y todos los días piden que le impidan a Chevron venir a Venezuela. Le hacen daño a una empresa estadounidense que tiene 100 años en Venezuela y con la cual nos llevamos de maravilla», aseguró este lunes.

«Los trabajadores tienen las capacidades para que esos campos petroleros sigan produciendo, y además me decían unos trabajadores que no solo van a seguir produciendo, sino que tenemos el plan para crecer en la producción. Venezuela no la va a detener nadie», dijo el dignatario.