Primer ministro de Sri Lanka dimite en medio de masivas protestas

El primer ministro de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, dimite tras masivas protestas contra el presidente Gotabaya Rajapaksa y su Gobierno.

Mediante un mensaje emitido en su cuenta de Twitter, Wickremesinghe ha anunciado este sábado su dimisión como primer ministro “para garantizar la continuación del Gobierno, incluida la seguridad de todos los ciudadanos”.

To ensure the continuation of the Government including the safety of all citizens I accept the best recommendation of the Party Leaders today, to make way for an All-Party Government.

To facilitate this I will resign as Prime Minister.

