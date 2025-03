PSUV anuncia la creación del Movimiento 28 de Julio

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, anunció este lunes la creación del Movimiento 28 de julio, en honor al Comandante Hugo Chávez, para apuntalar el proceso de la Reforma Constitucional.

Explicó que el Movimiento será un espacio “amplio de sumatoria, de consenso, para que esta reforma sea aprobada por la gran mayoría de los venezolanos y venezolanas”.

“Movimiento por la Reforma Constitucional 28 de Julio en homenaje al Comandante Chávez, pero también a la gran victoria obtenida el 28 de julio en las elecciones presidenciales”, expresó Cabello durante la rueda de prensa del PSUV.

Plan Vuelta a la Patria no es coyuntural

Por otra parte, reafirmó que el Plan Vuelta a la Patria funciona desde el año 2018 y no es coyuntural por lo que diga Estados Unidos.

“Nosotros aquí no vamos bozaleados, a nosotros nadie nos obliga a nada (…) nosotros vamos a seguir; el Plan Vuelta a la Patria no es coyuntural porque EEUU dijo vamos a mandar a los que viven aquí, el Plan Vuelta a la Patria está desde el año 2018 y más de 920 mil venezolanos han regresado”, dijo al destacar que pronto vendrá un vuelo desde Bolivia con connacionales.

El dirigente revolucionario precisó que la decisión del presidente de la República, Nicolás Maduro, de parar el regreso de connacionales desde EEUU se debe a la decisión de ese país de suspender la licencia de Chevron.

“Nosotros dijimos pasa algo aquí, entonces suspendemos todo (…) no es culpa nuestra (…) y el partido apoya al presidente en todo esto”, dijo al destacar que la propuesta del Jefe de Estado fue una agenda cero.

Recordó que Venezuela nunca pidió a Chevron que regresara, al contrario, la empresa fue la que hizo los trámites correspondientes en los EEUU para venir al país. Recordó que tras el cambio de administración en la nación norteamericana Venezuela recibió al enviado especial estadounidense, Richard Grenell, para establecer un diálogo de gobierno a gobierno.

“Nosotros lo único que hemos pedido es respeto, no nos metemos en los asuntos internos de nadie y esperamos que nadie se meta en los nuestros”, dijo.

Asimismo, reafirmó la denuncia sobre la campaña de satanización impulsada por la derecha venezolana contra los migrantes.

A su vez, cuestionó cómo estos sectores celebran porque «ahora los venezolanos van a pasar trabajo (…) desconociendo la entereza y la dignidad del Pueblo de Venezuela; no pueden llamarse hijos e hijas de Venezuela son unos vendepatria».

“Es una gran campaña contra los venezolanos y las venezolanas, de satanización de los venezolanos en cualquier lugar del mundo donde estén y de ahí vinieron las campañas de odio, de persecución contra los venezolanos, aquí se hizo una revisión detallada de cada una de estas personas que han venido desde los EEUU, solo 15 (tienen cuenta con la justicia) y ninguno tiene vínculo con el Tren de Aragua”, apuntó al refirmar que alguien le está mintiendo a la administración de Trump.

Enfatizó que a todos los migrantes que han llegado a Venezuela se le ha brindado la atención necesaria.

Vinculación de la oposición con el gobierno de Guyana y ExxonMobil

En la jornada, Cabello repudió la vinculación de la oposición venezolana con el gobierno de Guyana y ExxonMobil para entregar nuestro Esequibo.

«Es triste como la oposición venezolana defienda a Guyana en vez de defender a su país. Esa oposición vendepatria que encarnan los (Julio) Borges, los (Leopoldo) López, María Corina (Machado), todos ellos defienden a Guyana en vez de defender a su país, Venezuela. Ellos quedaron en evidencia que no aman esta Patria» aseguró.

Resaltó que el Pueblo venezolano votó el pasado 2023 para que en la Guyana Esequiba se eligiera un gobernador y demás autoridades, por lo cual esto se hará el próximo 25 de mayo.

«Ahora vamos a elecciones de gobernadores, de los diputados y al Consejo Legislativo de allá (Guayana Esequiba). Ellos dicen que van a ir a la Corte Internacional de Justicia, que vayan. Nosotros acudiremos a la soberanía popular que en Venezuela se respeta. A Nosotros nadie nos va a venir a imponer una receta, a decirnos que podemos o no hacer», enfatizó.

De igual manera, Cabello resaltó que el PSUV y el Pueblo venezolano acompaña y respalda todas las diligencias que está haciendo el Gobierno Nacional para defender nuestro sagrado territorio Esequibo.

Un país que no se detiene

Cabello aseguró igualmente que el país sigue avanzando a pesar de las sanciones imperiales.

«Ellos, sin duda, apuntan a hacerle daño a Venezuela, a nuestro Pueblo; nosotros apuntamos a que a pesar del bloqueo saldremos adelante», enfatizó.

Sin embargo, Venezuela no permitirá que nadie usurpe su territorio y lo defenderá, aseguró.

«Ellos creen que nosotros estamos jugando. El Esequibo es nuestro y se respeta; nosotros no vamos a permitir que nadie lo usurpe», aseguró.

Negó la falsas denuncias sobre la supuesta incursión de una embarcación de la Armada Bolivariana a aguas territoriales de Guyana y denunció provocaciones por parte de las fuerzas castrenses de ese país.

«El ejercito de Guyana y el servil de ExxonMobil, que tienen de presidente, han intentado provocar a nuestra Fuerza Armada. Deberían recordar que a este país cuando lo provocan pueden pasar 200 años y no aflojamos. No se metan con Venezuela que nosotros no nos metemos con nadie», recalcó.

T/CO