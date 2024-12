Putin acepta desplegar Oréshnik en Bielorrusia

El nuevo sistema ruso de misiles de alcance intermedio Oréshnik podría desplegarse en Bielorrusia en la segunda mitad de 2025, a medida que aumente su producción, declaró este viernes el presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante una reunión con su homólogo bielorruso, Alexánder Lukashenko.

Así comentó Putin la petición de Lukashenko de desplegar nuevos sistemas de armamento, incluido el Oréshnik, en el territorio de su país.

El presidente bielorruso afirmó que si las autoridades rusas deciden desplegar el sistema en su país, sus posibles objetivos también deben ser determinados por Minsk. «Tenemos lugares donde podemos colocar estas armas, con una condición: que los objetivos sean determinados por la dirección militar y política de Bielorrusia», expresó Lukashenko, agregando que Minsk quiere que especialistas de la Federación Rusa se encarguen solo de la colocación de las armas.

«Esto reforzaría significativamente la defensa de nuestra unión. Se nos reprocha que hemos desplegado armas nucleares, pero no son armas nucleares, sino muy eficaces», precisó.

«No tiene análogos»

«Fuimos a satisfacer las peticiones del presidente de la República de Bielorrusia de desplegar armas nucleares tácticas, pero, por supuesto, sistemas tan avanzados como el Oréshnik no tienen análogos en el mundo y en caso de uso en grupo son comparables al uso de armas nucleares, pero no son armas de destrucción masiva», declaró Putin.

En este sentido, Putin nombró dos rasgos distintivos del Oréshnik. «En primer lugar, a diferencia de las armas de destrucción masiva, es un arma de alta precisión, no golpea zonas y consigue resultados no por su potencia, sino por su exactitud. En segundo lugar, en caso de uso en grupo de uno, dos, tres complejos, es igual que un arma nuclear en cuanto a fuerza de impacto, pero no contamina la zona ni tiene consecuencias radiactivas, porque en la ojiva de estos misiles no hay componentes nucleares», aclaró.

Cuestiones técnicas

«Dado que hoy hemos firmado un tratado sobre garantías de seguridad utilizando todas las fuerzas y medios disponibles, considero posible el despliegue de complejos como el Oréshnik en el territorio de Bielorrusia», agregó.

«Y, por supuesto, hay una serie de cuestiones técnicas que deben resolver los especialistas, como la determinación del alcance mínimo teniendo en cuenta las prioridades de seguridad de Bielorrusia», señaló el mandatario. Añadió que el despliegue del sistema en Bielorrusia implicará costes mínimos para el país. Asimismo, calificó de «cosa obvia» que las decisiones las tome el mando de la nación, pero precisó que el Oréshnik formaría parte del complejo de misiles estratégicos de las Fuerzas Armadas rusas.

Oréshnik es un novedoso misil balístico ruso de alcance intermedio capaz de impactar contra sus objetivos a una velocidad hipersónica de Mach 10, lo que equivale a casi tres kilómetros por segundo.

T/RT