El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció este viernes que se ha tomado la decisión de producir en serie los novedosos misiles de alcance intermedio Oréshnik, cuya exitosa prueba contra un complejo ucraniano en Dnepropetrovsk fue anunciada la jornada anterior.

«De hecho, [la fabricación] está prácticamente organizada. Teniendo en cuenta la fuerza especial de esta arma, su potencia, se pondrá en servicio específicamente en las Fuerzas de Misiles Estratégicos», declaró Putin.

Según Putin, el Oréshnik no es sólo un arma hipersónica eficaz. Debido a su poder de ataque, especialmente cuando se usa en grupo, e incluso en combinación con otros sistemas de largo alcance de alta precisión que también tiene Rusia, «los resultados de su uso contra objetivos enemigos serán comparables en efecto y potencia a las armas estratégicas».

«De hecho, el sistema Oréshnik no es un arma estratégica, en cualquier caso no es un misil balístico intercontinental, no es un medio de destrucción masiva, porque también es un arma de alta precisión», explicó el líder ruso.

Putin reiteró que, a día de hoy, no existen en el mundo medios que puedan interceptar un misil Oréshnik, que se convierte asimismo en otro garante fiable de la integridad territorial de Rusia.

«Los resultados obtenidos y la velocidad de desarrollo del nuevo sistema realmente causan tanto el orgullo como la admiración y demuestra de forma convincente que la escuela nacional de la ciencia espacial tiene un potencial enorme, capaz de resolver las tareas más complejas para garantizar la seguridad y soberanía de Rusia. En este sentido, me gustaría enfatizar que el sistema Oréshnik no es una modernización de los viejos sistemas soviéticos, aunque está claro que todos venimos de diferentes sistemas de la Unión Soviética. Todos fuimos criados con lo que hicieron las generaciones anteriores», observó Putin.

«Continuaremos con estas pruebas, incluso en condiciones de combate, dependiendo de la situación y de la naturaleza de las amenazas a la seguridad que se creen para Rusia. Además, tenemos una reserva de dichos productos, una reserva de estos sistemas listos para su uso», remarcó el presidente.

Igualmente, Putin destacó que, además del sistema Oréshnik, actualmente en Rusia se encuentran en funcionamiento al mismo tiempo «varios sistemas de este tipo para realizar más pruebas». «Según los resultados de las pruebas, este armamento también será fabricado en serie. Es decir, estamos desarrollando toda una línea de complejos de mediano y corto alcance», dijo.

Las Fuerzas Armadas rusas acumulan a diario experiencia de combate y aumentan sus capacidades ofensivas en la zona de la operación especial, mientras las tropas actúan en el frente de forma competente, con éxito y con valentía, destacó el mandatario ruso.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el jueves en un mensaje televisado que las Fuerzas Armadas de su país han probado en condiciones de combate «uno de los sistemas rusos de misiles de alcance intermedio más novedosos», en referencia al misil balístico en una variante hipersónica no nuclear Oréshnik.

