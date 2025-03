Rubén Blades: «Ser venezolano no convierte en antisocial a nadie»

El cantante panameño, Rubén Blades, denunció el caso del migrante venezolano, Arturo Suárez-Trejo, quien permanece injustamente encarcelado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador. “Como músico, me solidarizo con la tragedia de un colega porque me luce injustamente tratado”, escribió el salsero en su blog, en referencia a la ocupación que comparte con Suárez-Trejo. “Ser venezolano no convierte automáticamente en antisocial a nadie”, añadió.

“Como abogado señaló la manera arbitraria como en ocasiones se aplica la ley”, acotó. Asimismo, el músico insistió en que este incidente “es un ejemplo de cómo cualquiera puede verse afectado por la arbitrariedad administrativa y judicial y convertirse en su víctima”. “No sé cuántos otros migrantes se han visto afectados por esta realidad, pero me llamó la atención al leer del caso de Arturo-Trejo Suarez, la amplia documentación que han ofrecido tanto sus familiares como el periodista que redactó la noticia explicando que no es un delincuente, adjetivo esgrimido para justificar su envío a El Salvador y su ingreso allí a una cárcel de máxima seguridad”, escribió el cultor.

Además, Blades resaltó que la presencia de tatuajes en el cuerpo de persona no justifica su detención, por ende, solicitó a las autoridades estadounidenses que reconsideren sus acciones. “Por favor, corrijan el aparente error del caso de Arturo-Trejo Suarez e investiguen con el detenimiento necesario a los deportados enviados junto a él. Por favor, eviten hacerse cómplices de una injusticia”, añadió.

Blades también aseguró que el gobierno de El Salvador “posee los recursos para determinar” si los migrantes detenidos realmente son criminales. “Una entrevista con Arturo, una revisión de documentos que entiendo existen y están disponibles, la acumulada experiencia que poseen tratando maleantes, pueden ayudar a desechar una injusticia y servir como prueba de que es necesario revisar los casos de otras personas que seguramente también se encuentran atravesando la misma horrible injusta e inhumana situación por la que hoy transcurre Arturo Sánchez-Trejo”, sostuvo el artista.

F/Medios Internacionales