Saab: Informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU es un montaje

El Fiscal General de la República, Tarek Williams Saab, calificó de montaje el informe presentado por la llamada Misión de Determinación de los Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debido a que carece de pruebas.

“Ellos no tuvieron fuentes, testigos, sin tener víctimas ni familiares, pidieron que enviaran escritos anónimos a un correo electrónico que ellos mismos crearon”, enfatizó Saab durante el programa Cable a Tierra, que transmite VTV Radio.

Denunció que la la Misión de Determinación de los Hechos fue creada con el objetivo de sabotear la relación entre el Estado venezolano con el Alto Comisionado de Derechos Humanos.

“El informe está lleno de mentiras, no se compara al informe del Ministerio Público en relación con esos hechos en tiempo real, en el lugar de los hechos, donde se realizaron 550 diligencias a través de 40 medios de prueba diferentes; en cambio, la misión no tiene medios de prueba. Ellos no pisaron Venezuela”, enfatizó.

REDACCIÓN MAZO