Salas de autogobierno comunal deben estar instaladas en 70 días

En los próximos 70 días, las salas de autogobierno comunal deben estar instaladas en los 5 mil 338 Circuitos Comunales, ordenó el presidente de la República, Nicolás Maduro.

“Tenemos grandes tareas en pleno desarrollo. El proceso de consolidación de las Comunas y Circuitos Comunales debe avanzar”, expresó el jefe de Estado al cierre de la marcha conmemorativa por los 36 años del ‘Caracazo’.

Para la primera meta, establecida para el 27 de abril, tenemos varias tareas en pleno desarrollo, uno es que bajen todos los recursos para financiar todos los 5 mil 338 proyectos de la primera consulta nacional, indicó.

En este sentido, Maduro solicitó a los gobernadores y alcaldes cumplir y bajar los recursos para el segundo proyecto de la primera consulta.

“El que no me cumple me lo dicen, para que no sea candidato a nada más nunca”, manifestó.

La segunda gran tarea, acotó, es “prepararnos bien para seleccionar la consulta del 27 de abril, que seguiría la segunda consulta nacional sin falta, sin fallas, sin demora, tomen nota a nivel nacional, todos los voceros, voceros, libres y liderazas”.

La tercera gran tarea es el debate y perfeccionamiento del plan de la 7T y que cada circuito comunal tenga su Agenda de Acción Concreta (ACA) a partir del plan de la 7T.

