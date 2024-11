Sheinbaum a Estados Unidos: «México es un país libre»

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este jueves a las críticas que el embajador de EE.UU., Ken Salazar, lanzó en contra de las políticas de seguridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

«Hay diferencias entre lo que dice el embajador de EE.UU. un día, con lo que dice otro día», aseguró la mandataria en su habitual conferencia de prensa y en medio de la renovada tensión entre ambos países.

Para demostrar las incongruencias del diplomático, Sheinbaum emitió un video de hace tiempo en el que, contrario a lo que aseguró la víspera, Salazar alaba la cooperación con el Gobierno de México en materia de seguridad.

«¿Entonces cuál declaración escuchamos, la de ayer o la de hace algunos meses? Porque tiene que haber consecuencia, lógica, en las declaraciones que hace», advirtió.

«México es un país libre, independiente, soberano, nos coordinamos», agregó al recordar que López Obrador mantuvo un vínculo de alto nivel con el presidente de EE.UU., Joe Biden, al que denominaron ‘Diálogo Bicentenario’.

Cooperación

Dicha relación, agregó, permitió que se discutieran temas como el tráfico de drogas de México a EE.UU., y el tráfico de armas de EE.UU. a México, la migración y la seguridad.

También aseguró que habrá coordinación entre los dos países porque comparten una extensa frontera común y son principales socios comerciales.

«Trabajamos juntos pero no hay subordinación, es una relación distinta, una relación de iguales entre dos países independientes que compartimos mucho. Compartimos familias de uno y otro lado de la frontera, cultura, comercio y también compartimos problemas y nos coordinamos para resolverlo», explicó.

¿Qué dijo?

«La estrategia de ‘abrazos, no balazos’, no funcionó», sentenció el diplomático norteamericano el miércoles en una conferencia de prensa en la que advirtió que las cifras en materia de seguridad del Gobierno mexicano no reflejan «la realidad».

También denunció que la colaboración entre ambos países falló durante el último año porque López Obrador no quiso recibir apoyo de EE.UU.

Más tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México envió una nota diplomática a la Embajada de EE.UU. en la que manifestó su «extrañamiento» por las declaraciones de Salazar.

T/RT