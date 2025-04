Sheinbaum da a conocer un video inédito del papa Francisco

En un emotivo gesto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió este viernes un video inédito del fallecido Papa Francisco, quien falleció el pasado lunes a la edad de 88 años a causa de un derrame cerebral e insuficiencia cardíaca.

En el video, el pontífice, quien presidió la Iglesia católica durante más de 12 años, expresa su profundo cariño por México y su devoción a la Virgen de Guadalupe.

«Me lo envió una persona (para) los mexicanos y las mexicanas. Tenía mis dudas (de difundirlo) porque tiene una parte religiosa, pero la parte final es muy bonita», dijo la mandataria al dedicar las imágenes al pueblo de México, en particular a los católicos, en un momento de duelo mundial tras la muerte del líder religioso.

En el video, Francisco recordó sus dos visitas a México, la primera como sacerdote y la segunda como Papa.

«Cuando estuve como papa, la cosa que más me acuerdo fue cuando estuve sentado mirando a la guadalupana. Se me pasó el tiempo, me tuvieron que sacar porque no me di cuenta», afirmó, visiblemente emocionado.

El Papa también destacó la «gran suerte» de los mexicanos por contar con la Virgen de Guadalupe, a quien describió como «la madre de Dios por quien se vive».

«No lo olviden. Recurran a ella. Me dicen que todos los mexicanos son guadalupanos, incluso los que no creen en Dios, sigan siendo guadalupanos, que Dios los bendiga», concluyó.

El anuncio de la presidenta Sheinbaum ocurre en vísperas del funeral del Papa Francisco, programado para el sábado 26 de abril en Roma, donde será enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor.

La presidenta confirmó que no viajará a Roma y que el Gobierno de México estará representado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Tras el funeral, los cardenales se reunirán en un cónclave para elegir al sucesor del pontífice.

T/CO, con información de RT