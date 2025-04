Sindicato de la construcción anuncia continuidad de huelga nacional indefinida en Panamá

El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) anunció este lunes que continúa la huelga nacional indefinida, en rechazo a la Ley 462 sobre la Caja de Seguro Social.

Al declarar que el paro también es en defensa de los derechos del pueblo panameño, el sindicato tiene como consigna fundamental: «¡No a la minería, sí a la soberanía nacional, basta del alto costo de la vida y derogación inmediata de la Ley 462!».

Para el secretario general de Suntracs, Saúl Méndez, en una declaratoria sobre la huelga refirió que, a pesar de la persecución económica; a pesar de la policía amenazando a los trabajadores, “la huelga se mantiene y sin duda vamos a seguir en ella”.

«Debemos mantener la firmeza para derrotar la 462, la venta de la patria a través del memorándum, la apertura de la mina y defender la libertad sindical», argumentó Méndez.

Suntracs valoró que la Ley 462 representa una grave amenaza para las futuras pensiones de los trabajadores y trabajadoras, condenándolos a recibir jubilaciones de hambre, bajo un modelo que perpetúa la lógica individualista y mercantilista en la seguridad social.

«Esta ley es solo un síntoma más del abandono estatal y de las recetas neoliberales que han empobrecido al pueblo», reconoció Suntracs y recalcó que “nuestra organización no se mantendrá al margen mientras se condena al país a una nueva entrega de sus recursos, mientras se pisotean los derechos conquistados y se agrava la carestía de vida. La huelga indefinida es una respuesta digna ante la injusticia”.

“Desde Suntracs hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, sindicatos, gremios y al pueblo panameño a fortalecer la unidad y la lucha. Este es el momento de demostrar que la dignidad no se vende, que la soberanía no se negocia y que los derechos no se mendigan”, agregó.

T y F/ TeleSur