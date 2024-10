El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, emitió este sábado un mensaje telefónico de solidaridad y apoyo para los presentes en la Marcha por la conmemoración de los 532 años de Resistencia Indígena; desarrollada en Caracas y cuestionó que el Reino de España, celebre el 12 de octubre como una fecha nacional para ellos, cuando lo que hicieron fue robar y asesinar a las poblaciones de América.

“Ahora dicen que es el Día de la Hispanidad y que nosotros somos hispanos, que nos llaman Hispanoamérica”, pero rechazó esta consigna y reafirmó que “somos Nuestramérica rebelde, la América de la resistencia, que no se equivoquen”. “Que viva el Día de la Resistencia Indígena, que viva la Patria india, somos un pueblo combatiente y tenemos una sola marcha, 532 marchando hacia el proceso de descolonización; ellos los apellidos, los imperios son herederos del colonialismo, del esclavismo y de todas las formas de discriminación y crimen”, declaró el jefe de Estado.

Además, el presidente Maduro aclaró que “cuando decimos que el fascismo es heredero y expresión directa del colonialismo, estamos diciendo una gran verdad histórica, el fascismo de hoy son los herederos y herederas de los peores de la historia de la humanidad”, aseveró. Seguidamente, elaboró que “así como ellos son la herencia de los demonios, de lo peor, de la maldad, de la discriminación, de la conquista, del genocidio, nosotros somos los herederos de la resistencia más noble y hermosa, los herederos de Guaicaipuro, el gran cacique que representa nuestra dignidad”.

“Aquí estamos los hijos de los comecandela que los enfrentaron, que no se arrodillaron y que no sometieron a nuestro pueblo americano, somos una mezcla perfecta de la diversidad, una demostración de que las fuerzas populares indígenas, afro, revolucionarias seguimos en la calle porque las calles son del pueblo y no de la oligarquía”, expresó.

Hizo un reconocimiento al Comandante Hugo Chávez por ser el principal visibilizador de la causa indígena en Venezuela, quien impulsó su reconocimiento en la Constitución y las leyes del país.

Además, pidió a la ministra Grecia Colmenares consolidar un instituto que rescate todas las lenguas indígenas originarias, consolidar planes de vivienda, salud, educación en las comunidades originarias.

Finalizó su participación, al asegurar que, la resistencia de 532 años de nuestros pueblos originarios, se une a la resistencia de los pueblos de Palestina, Líbano y Siria, que hoy resisten contra los mismos poderes colonizadores. “Preparémonos para seguir siendo vanguardia de las causas justas”.

Españoles genocidas

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, denunció ante los presentes «lo que los herederos de los genocidas españoles, de quienes vinieron aquí a sembrar muerte, miseria, violencia y odio están publicando el día por todas las calles de las principales calles de España»; acto seguido, expuso afiches propagandísticos colgados en las calles de España, que refieren a los conquistadores como «héroes y santos».

Rodríguez procedió a recordar que previo a la llegada de los invasores hispánicos, vivían más de 100 millones de indígenas, a los cuales caracterizó como «avanzadas civilizaciones y formas sociales de organización». «Algunos antropólogos establecen esa cifra en 150 millones de habitantes americanos. Menos de 50 años después habían exterminado al 90 % de la población americana«, lamentó, además de indicar que ese colapso demográfico fue causado por la violencia y las enfermedades, lo que generó el genocidio «más grande que haya conocido la historia de la humanidad».

Rechazo a la grosera injerencia

La presidenta del Parlamento Indígena, Karelia Aray, compartió las decisiones tomadas en el Acuerdo en rechazo a la decisión grosera e injerencista adoptada en el Congreso de los Diputados de España y en desconocimiento a la victoria de Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Durante el 11 de septiembre del presente año, el parlamento español aprobó una resolución para que el mandatario ibérico Pedro Sánchez reconociera al excandidato presidencial, Edmundo González, como presidente electo de Venezuela.

Entre las decisiones figuran:

Rechazar categóricamente la nefasta resolución por la derecha fascista del Congreso de los Diputados de España, así como a exhortarle a respetar la decisión del pueblo venezolano que eligió a Nicolás Maduro como presidente reelecto. Instar al Ejecutivo Nacional para que evalúe en un tiempo preventorio, la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con el Reino de España, por las injerencias causadas por el Congreso de los Diputados. Publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de Venezuela y dar máxima difusión del mismo, dado, firmado y sellado en el Palacio Legislativo a los 8 días del mes de octubre de 2024.

Pueblos afrodescendientes

En representación de los pueblos afrodescendientes venezolanos, Nora Delgado alertó al gobierno de Estados Unidos que «estos negros, estas negras afrodescendientes de la Patria venezolana, te damos un consejo yanqui; no te atrevas a seguir escalando tu aventura endemoniada y alocada de poner tu bota infame criminal sobre nuestro suelo», al recordar «como hace 532 años resistimos, hoy te daremos el mismo tratamiento porque es el mismo pueblo», por el cual corre la sangre indígena, africana, bolivariana y chavista. «Te vamos a expulsar», advirtió.

