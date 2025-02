Suspenden Carnaval Internacional de la Frontera en el Táchira

El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal informó este jueves que la edición 56 del Carnaval Internacional de la Frontera quedó suspendido.

El gobernador explicó que debido a los lamentables hechos de violencia de la semana pasada y que ha continuado en el Norte de Santander, donde se han registrado detonaciones y colocación de artefactos explosivos en diversas zonas ha perturbado la tranquilidad de los habitantes de San Antonio y Ureña, se tomó la decisión.

El problema está ocurriendo en Colombia, y afecta la zona de frontera. Del lado de Venezuela la frontera está en paz y tranquilidad. La cercanía de las poblaciones fronterizas, ha generado zozobra en los habitantes debido a que las detonaciones se han escuchado del lado venezolano.

“No hay Carnavales en San Antonio del Táchira, porque primero los artistas que previamente habían contratado la alcaldía no quisieron venir, por razones obvias. La empresa encargada del montaje artístico no estaba dispuesta a venir y en el pueblo común había nerviosismo. Por estás razones no quisimos generar un clima que permitiera alguna locura, seguro no pasaba nada, pero mejor es no arriesgar”, explicó Bernal.

El mandatario concluyó indicando que ha sostenido conversaciones vía telefónica con el embajador Milton Rengifo, el gobernador del Norte de Santander y el alcalde de Cúcuta donde reafirmó la solidaridad del pueblo de Venezuela con el pueblo de Colombia.

T/UN