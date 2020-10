Terremoto de gran intensidad causa daños en Turquía y Grecia

Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió la costa de Turquía y las islas griegas del mar Egeo, informa el Centro Sismológico Euromediterráneo (CSEM). El foco del sismo se localizó a 10 kilómetros de profundidad en el archipiélago Dodecaneso.

El sismo, ocurrido aproximadamente a las 08H00, hora local, de este viernes, extendió sus efectos desde Estambul hasta Atenas y otras ciudades cercanas. Desde entonces, se reportaron al menos 16 réplicas en las siguientes dos horas.

El Ministro de Medio Ambiente y Planificación Urbana de Turquía, Fatih Kurum, declaró que el fenómeno causó daños materiales considerables en distintas localidades; así como que hay gente atrapada bajo los escombros en la ciudad de Esmirna, en cuyo rescate se trabaja.

They moment a building collapsed in Izmir, Turkey due to today’s earthquake –

