Trump dejará Casa Blanca si Colegio Electoral elige a Biden

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, reconoció el jueves por primera vez que dejará el cargo si el Colegio Electoral vota por el presidente electo Joe Biden, aunque reiteró su discurso de que él ganó las elecciones del pasado 3 de noviembre.

En el marco de una conferencia de prensa, el mandatario estadounidense declaró que si el Colegio Electoral, que se reunirá el 14 de diciembre próximo, certifica al exvicepresidente demócrata como el ganador de los comicios, entonces él abandonará la Casa Blanca.

«Ciertamente lo haré, y ustedes lo saben», dijo Trump a los cuestionamientos específicos de los periodistas.

I gave a long news conference today after wishing the military a Happy Thanksgiving, & realized once again that the Fake News Media coordinates so that the real message of such a conference never gets out. Primary point made was that the 2020 Election was RIGGED, and that I WON!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2020