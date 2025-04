Trump traiciona a Netanyahu: Cambio de prioridades

Apenas el presidente Donald Trump presumió que líderes mundiales estaban haciendo fila para «besarle el trasero» por un acuerdo de aranceles, el primer ministro Benjamin Netanyahu subió a un avión y voló de Budapest a Washington para ser el primero en anunciar que Israel levantaba todos los aranceles sobre las importaciones de Estados Unidos.

En lugar de eliminar los aranceles sobre Israel (que son más altos que los de Irán; sin aranceles sobre Rusia o Corea del Norte) y tener una sesión estratégica en la Oficina Oval para destruir las instalaciones nucleares de Irán, el líder israelí recibió un golpe sorpresa. Había sido convocado para ser informado de que Estados Unidos e Irán estaban a punto de comenzar negociaciones sobre un acuerdo nuclear sin él.

La última vez que un presidente celebró negociaciones nucleares con Irán, Netanyahu enloqueció. Esta vez, se mantuvo en silencio. Sabía lo que había sucedido en febrero cuando otro líder extranjero judío había estado en la Casa Blanca y no se había humillado.

Trump entregó su impactante noticia con Netanyahu sentado junto a él, donde no podía objetar; fue una advertencia de no intentar hacerle a este presidente lo que había hecho al presidente Barack Obama cuando ese presidente demócrata mantenía conversaciones con Teherán.

Debe haberse sentido traicionado, sabiendo cómo él y Trump habían atacado ferozmente a Obama por su acuerdo iraní de 2015, el Plan de Acción Integral Conjunto. Trump lo desechó tres años después, en gran parte por instigación de Netanyahu. Ahora, en la semana antes de Semana Santa, parece ser tiempo de resurrección.

En 2015, Netanyahu movilizó a las fuerzas anti-Obama – el Presidente de la Cámara, sus tropas republicanas y el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC) – y lideró personalmente el cabildeo en contra del JCPOA. La peligrosamente profunda inmersión de Netanyahu en la política partidista estadounidense causó un daño duradero al apoyo de Israel entre los demócratas y muchos judíos estadounidenses.

Steve Witkoff, el enviado especial de EEUU para el Medio Oriente, parece estar modificando constantemente los parámetros estadounidenses sobre un posible acuerdo. A veces se trata del desmantelamiento total de todas las actividades nucleares, de misiles estratégicos de Irán; luego es algo pero no todo. Va y viene en cuanto al enriquecimiento de uranio, insiste en que no haya armamentismo, pero no está claro sobre los misiles. Su objetivo, dice, es un «marco para la paz, estabilidad y prosperidad en el Medio Oriente», lo que sea que eso signifique.

F/Medios Internacionales