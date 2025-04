Venezuela insta a las naciones de la Celac a respetar los principios de la ONU

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, durante su intervención este martes en la reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), instó a las Naciones a tener una posición y a respetar los principios consagrados en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), «el mundo está sometido a transformaciones importantes, un mundo donde se están retando las reglas, las normas y las leyes que conocemos y que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial, la creación de las Naciones Unidas».

El diplomático precisó que es necesario llegar a un consenso «para alcanzar acuerdos y plasmarlos en declaraciones y en pronunciamientos regionales».

«El consenso no es simplemente plasmar lo que no nos es cómodo en una declaración y solamente buscar lo que nos es cómodo. Eso no es un ejercicio de consenso. El ejercicio de consenso es tener el valor, la valentía, la fuerza como región para decir las cosas importantes», enfatizó.

El ministro de Relaciones Exteriores exhortó a los cancilleres presentes a dejar a un lado las diferencias ideológicas para poder brindar soluciones a los «33 pueblos que sufren, que padecen, que viven y que demandan a esta organización una posición mucho más firme, mucho más valiente y mucho más cohesionada en aspectos que son sensibles e importantes».

Asimismo, mencionó que «la CELAC tiene que evolucionar, que fortalecerse, que crear una institucionalidad, bien sea a través de una secretaría general o una coordinación general, que podamos hacer continuidad a las decisiones que se toman».

Advirtió que existe el riesgo de una «recesión mundial que nos afecta a todos», por lo que llamó a la unidad para impedir que haya una guerra comercial. Con respecto a las medidas coercitivas unilaterales, el canciller venezolano señaló que las mismas representan una amenaza que socava el orden mundial; y aseguró que las sanciones afectan no solo a la nación, sino al mercado mundial de energía.

Además, abordó la persecución de los migrantes venezolanos por parte del gobierno de los Estados Unidos, que fue el principal promotor de la salida de los connacionales para generar una matriz de opinión.

«Hoy, este mismo gobierno de Estados Unidos comienza una persecución contra nuestros migrantes, que él mismo atrajo, que él mismo promovió para generar una matriz de opinión, y comienza a perseguirlos, a humillarlos, a estigmatizarlos, a crear una etiqueta sobre ellos».

Asimismo, condenó la ilegalidad del Gobierno de El Salvador, al apresar migrantes «sin juicio, sin prueba, sin ninguna valoración». «Creo que eso amerita una defensa de esta organización o, por lo menos, un llamado de atención sobre la aplicación de esa doctrina que ahora intenta imponerse para todos».

Finalmente, Gil indicó que «más allá de la declaración, debemos de dejar constancia en la presidencia de esta organización que hemos tratado estos temas, que nos preocupan, que creemos que es importante que los abordemos de manera rápida y que reiteremos que la única forma de enfrentarlos y salir victoriosos es hacerlo de manera unida».

Fuente: MPPRE