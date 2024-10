«Venezuela Presente»: Una venezolana gana el Poetry Slam Costa Rica 2024

La poeta caraqueña Ance Jesús Zamora Maneiro ganó el Poetry Slam Costa Rica 2024 que se realizó en la ciudad de San José (Costa Rica) entre el 25 y 26 de octubre.

En el evento participaron 25 poetas del Spoken Word ( la Palabra Hablada) y Ance obtuvo el primer lugar. Los otros dos finalistas fueron: Amelia Sofía y Damián Dolores.

La ganadora en el 2023 fue la costarricense Alelí Prada.

Poetry Slam Costa Rica cumplió este 2024 su décimo aniversario. Este año, los organizadores le dedicaron este evento a Queen Nzinga Maxwell, «mujer que desde la palabra, la poesía, fue faro para la oralidad poética, los slams, el Spoken Word, el rap y hip hop en Costa Rica. Queen Nzinga artista multidisciplinaria que dejó bagaje tanto en Costa Rica como internacionalmente. ¡Gracias Queen!», expresaron los organizadores en sus redes sociales.

La «Palabra Hablada» recorre el continente

Ahora esta joven, que además es artista del Performance, participará como representante de Costa Rica en el encuentro Abya Yala Copa América de Poetry Slam 2025, recordando, cuando se presenta, que «represento a Costa Rica; Venezuela presente», indicó Ance.

Los dos textos con los que participó Ance Jesús en la final del Slam Poetry Costa Rica 2024 son los siguientes:

Perra Negra

Yo

Perra negra, pequeña, callejera.

Ando por la calle pensando una mirada que se me abra como camino tranquilo.

Yo

Perra negra, maloliente

Yo

pública pero marginal, válida pero condicional, Salvaje, violenta, carente de territorio. Mínima, huyendo de la inexistencia.

Perra negra, sabuesa cansada, afónica de aullarle al cielo por carne para hundir el diente.

Me siento en medio de la plaza desierta.

Cómo la presa.

En silencio

Cómo la presa

Perra negra que debajo de mi pelaje, blanca pero cutre, tierra, tierrosa.

Yo

Enterrando en heteronormativa sexualidad las palabras de mi abuela.

Mija

Se llora

Como se sangra

Y se sangra

Como se ama

Y se ama

En silencio.

Yo

Pensando en nosotras vendedoras

De la maquila bananera postmoderna

Dónde nuestras cuerpas son el producto.

Yo

Preguntándome soy buena perra, ¿De quién?

Yo

Debo agradecer la oportunidad que se me dió,

Estoy entrenade para temer porqué sé que no existo, en sus estadísticas no existo.

Yo

Perra negra, chimuela

Me hacen faltan dedos para señalar el mal,

Dientes para morderlo, hacerlo sangrar,

Voluntad para hacer algo más que pegarme a chuparlo como una teta.

Pienso

En toda la sangre en las ropas de mi gente linda

Pienso en los frutos prohibidos

Pienso en la contradicción entre ser pueblo, pobre, trans y ser maricon.

Pienso en como he dedicado más de la mitad de mi vida luchando por los pueblos.

Y los pueblos no ven la mariquera.

Ni siquiera en la muerte.

En especial en la muerte

Pienso en mi madre y en como quisiera olvidar para ella.

Pero la respuesta a mi horror no es olvidar el pasado.

El pasado no es el único lugar donde existe.

Me estás pidiendo que olvide esta parte.

Esta pequeña parte.

que soy buene a pesar de lo que habita entre mis piernas.

me estas pidiendo que finja.

Que finja que todes nacemos con las mismas oportunidades

Que hay cosas que no fueron decididas para mi desde un principio

Yo

Que defiendo la propiedad privada de mi dolor.

Conjuro

Abre tu puerta madre,

Que quiero volver.

Sus manos

Sus manos existen y Son mi única manera de entender la idea de dios

Manos grandes, todopoderosas, vastas. La entrada a cualquier pueblo, mercado o casa.

Creaban conocimiento, trabajo, comida, limpieza y caricia por igual.

Manos testamento del poder.

eran ellas las que alcanzaban las naranjas.

Sus manos podían llamar aire para poder respirar, espacio donde no podía caber más.

Ahora

aquí en este campo de batalla desierto donde sus manos ya no nos acompañan.

Y comentan que la casa perdió su brillo, la comida su sabor, los remedios su toque

No puedo mas que apretar los dientes, los puños, el culo.

Porque yo

Yo se que fueron sus manos un mapa denso de cicatrices del trabajo de casa, de cuido, de vida

Y de pronto caigo a la realidad de que no recuerdo su cara… Solo esas manos.

Así que ahora empiezo a excavar, hurgar en la memoria

Veo

Como esta mujer desarrolló una habilidad para cargar la invisibilidad.

Una tolerancia a que le escupan la cara

Invisible

Cómo hacer comida para toda la familia,

Invisible

Cómo lavarse la cara luego de una semana donde nadie le preguntara cómo se sentía .

Y ella dice estoy bien.

Cuando su cuerpo está pidiendo una cuerda de salvación

Y dice estoy tranquila

Cuando no se ha tomado un día libre en años

Y las varices de sus piernas parecen reventar

En roja furia

Esta mujer que es mi madre y es mi tía y es mi abuela y somos todas y es ninguna.

Esta mujer no pide gracias a cambio del trabajo de sus manos, no pide un premio o un discurso.

Esta mujer trabaja con tanto silencio que olvidas que ELLA existe y que tu mundo como lo conoces no podría funcionar sin ELLA.

Esta mujer

Está tratando

Que le dirijas la mirada,

Te atrevas a tomarla en cuenta

Cómo

En este espacio vacío donde solo quedan velas en nombre de tu buena cocina.

Quisiera gritarle al fuego

HERMANA

YO TE VEO

Y SIEMPRE TE HE VISTO

Y VI CÓMO HAN TOMADO TU SANGRE PORQUE TENÍAN SED Y yo pensaba decir algo

Lo juro, yo les iba a decir que pararan pero yo también tenia sed

Debió ser

Tan duro.

El último amor decepcionante.

La dictadura de los hijos.

Ese último careverga que te llamó amargada.

Ahora todo lo saboreo en estos frijoles.

Cómo una jornada de 16 horas diarias te puede hacer sentir.

Siento el sabor.

De tu deshidratación luego de limpiar la casa un domingo en la tarde mientras todes descansan.

No le deseo a nadie tu condena.

«La palabra hablada se resiste a cualquier definición cerrada»

Según el músico e investigador mexicano, José Luis Paredes, en un artículo en La Jornada, explicó que «el spoken word es un movimiento poético de los años 90 en Estados Unidos muy influido por las tradiciones musicales y orales afroamericanas. Según los protagonistas, tiene el propósito de «regresar la poesía a la gente», dándola a conocer como un arte oral vivo».

«El spoken word es la conjunción de la cultura pop, las nuevas tecnologías, la multidisciplinariedad (performance, multimedia y música -sobre todo blues, jazz y hip hop), además de que mantiene una actitud crítica dentro de la poesía. El spoken word se resiste a cualquier definición cerrada. Después de todo, la «palabra hablada» sólo requiere de un micrófono, es decir, de un poeta y de una audiencia. Fuera de eso, todo es posible».

Paredes detalla que es una «poesía sonora rica en onomatopeyas, ritmos, entonaciones, texturas, inflexiones, impostaciones y caló, así como en acentos étnicos y regionales; inclusive cabe el espanglish. Discurso o verso, rima o prosa, ensayo o canción, el spoken word está más cerca de la escenificación que de la simple lectura de un texto. Apela a la experimentación colectiva, a partir de la improvisación y de la interacción con la audiencia».

T/CO Ana Maneiro

F/poetryslamcr