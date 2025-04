Venezuela rechaza operaciones del buque FPSO One Guyana en el Esequibo

La República Bolivariana de Venezuela rechaza de forma categórica la llegada y eventual operación del buque FPSO One Guyana en el denominado Bloque Stabroek, al tratarse de una acción ilegal en un área marítima pendiente por delimitar, donde Venezuela mantiene derechos históricos y legítimos.

A través de un comunicado oficial, Venezuela cataloga esta maniobra, impulsada por el Gobierno de Guyana en alianza con ExxonMobil, como una violación a principios fundamentales del Derecho Internacional, que obligan a Guyana de «abstenerse de adoptar medidas unilaterales en zonas sin delimitación acordada».

El Gobierno nacional insta que esta conducta de Guyana demuestra un abierto «desprecio por la legalidad internacional» y por los compromisos asumidos en el Acuerdo de Argyle de 2023, poniendo en riesgo la paz y la estabilidad regional de forma temeraria.

«Venezuela no reconoce concesión alguna otorgada en dicho espacio y advierte a las empresas involucradas que podrán ser objeto de acciones legales, y que no se les reconocerá derecho alguno sobre los recursos explotados ilícitamente». Asimismo, reafirma su vocación de paz, pero ejercerá con firmeza la defensa de sus derechos soberanos y no aceptará provocaciones ni hechos consumados.

T/VTV