Vicepresidenta Delcy Rodríguez: No es venezolana la mujer que pide invasiones y sanciones

“La lección histórica es muy clara: vence la mujer venezolana”, expresó, en forma tajante la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, durante la gran marcha del Día Internacional de las Mujeres, en Caracas, donde contrastó fuertemente la conducta de aquellas dirigentes políticas que han atentado contra la paz y la estabilidad de las familias del país, a quienes calificó como mujeres no venezolanas, al referirse en forma especial -sin nombrarla directamente-, a la ultraderechista María C. Machado.

“Esta extremista no es mujer venezolana, quien pidió invasión contra Venezuela, contra nuestra integridad territorial, no puede considerarse mujer venezolana; quien entrega el Esequibo y quien pide bloqueo económico contra Venezuela no puede considerarse mujer venezolana”, manifestó en forma contundente, a las cámaras de Venezolana de Televisión (VTV), que dio cobertura a la inmensa movilización popular realizada este sábado.

Dijo Rodríguez que, durante el bloqueo criminal imperial contra Venezuela, el papel de las mujeres para garantizar los alimentos y la educación de sus hijos, es ejemplar. “Estamos hechos de la sangre, de la fuerza, de la conciencia de lo que significa la independencia nacional; cuidar nuestra soberanía nacional y todas las batallas que nos depare el futuro como venezolanas. Ahí está en primera fila la mujer de la patria”.

Sobre la dirigente pro-imperial, lamentó que esté escondida. “La arrastrada escondida, cobarde, como le hemos dicho, ¡cobarde!, así como pide sanciones y la eliminación de licencias (petroleras) contra Venezuela. ¡Da la cara, cobarde, te lo repito mil veces en nombre de las mujeres venezolanas de quienes tanto te gusta hablar”.

En comparación, la alta funcionaria gubernamental contrastó esa cobardía inherente de la dirigente, con la valentía de las verdaderas mujeres venezolanas, de verdad-verdad, las Bolivarianas, las Patriotas, quienes creen en su país y defienden la historia y legado del padre Bolívar.

“El contraste es muy claro: este es el camino que marcaron nuestras heroínas, estamos ahorita dando pasos para rendir tributo y homenaje a las mujeres heroínas venezolanas. Este es el camino que es el victorioso, la mujer venezolana ha sabido derrotar el bloqueo, sabe que este es el camino para las venezolanas y venezolanos y garantizar la vida y felicidad de la familia”.

Finalmente, la vicepresidenta Ejecutiva dijo sentirse orgullosa y victoriosa ante las dificultades junto al Gobierno Bolivariano y el pueblo. “Todas esas luchas históricas de mujeres que dieron su vida por esa batalla, por nuestros derechos, se resume en la revolución feminista de Bolívar y de Chávez y que nosotros seguimos ese camino con el presidente Nicolás Maduro”.

T y F/ VTV