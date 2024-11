Sanciones y el bloqueo son una política para apoderarse de los recursos de los países

La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, aseveró este martes que detrás de las sanciones y los bloqueos económicos a países hay una política muy clara para apoderarse de los recursos de los productores de energía del planeta.

Durante su participación en Foro Parlamentario Mundial Antifascista, que se desarrolla en Caracas, señaló que actualmente hay más de 30 países del mundo que son víctimas de estas acciones y 37.433 Medidas Coercitivas Unilaterales que son impuestas por el imperialismo y sus aliados.

Denunció que la estrategia es afectar a esos pueblos y vulnerar sus derechos humanos.

“Esa es un política de exterminio. Más de 30 países ilícitamente sancionados, pero el 91 % de éstos son productores de energía y allí están concentradas las reservas energéticas más grande del planeta. Detras de estos bloqueos hay una política muy clara para apoderarse de los recurso de los productores de energía del planeta”, resaltó.

«No es que necesitan de la energía como lo concibe el nuevo mundo (…) no es la energía para el desarrollo de los pueblos, no es la energía para la construcción de un futuro que permita dar felicidad, es la energía para la guerra para la destrucción para el aislamiento para la violencia”, apuntó.

Desde el imperio han utilizado, además, las grandes maquinarias comunicacionales “para imponer algoritmos en redes social que privilegian la muerte, la violencia y la guerra, es una política global concebida desde el hegemonismo del Norte global contra el Sur global”.

Sin embargo, Rodríguez destacó que un nuevo mundo se levanta frente a estos ataques y, como ejemplo, mencionó el grupo de los BRICS, que es parte de ese nuevo mundo que lucha por la igualdad y el respeto de la soberanía de los pueblos.

Respaldó la fuerza de los Pueblos que están determinados a ser libres de la dominacion imperial.

En ese sentido, recordó que la nación es un objetivo geoestratégico a controlar para el gobierno de los Estados Unidos por sus reservas energéticas, por lo que la resistencia heroica del Pueblo tiene mucho que reconocerse.

«Bravo pueblo de Venezuela que no te has arrodillado y sigues dando lecciones heroicas a los pueblos del mundo”, dijo.

Rodríguez aseguró que “Venezuela sigue enviando un mensaje esperanza de que aquí no nos rendimos, tampoco como no se rinde Palestina, no se rinde Saharaui, como no se rinde Nicaragua, no se rinde Cuba, aquí levantamos las mismas banderas de la libertad, de autodeterminación, de soberanía y de defensa de la voluntad de los Pueblos”.

T/CO