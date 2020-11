Vladimir Acosta: Desde el punto de vista constitucional EEUU nunca ha sido un país democrático

“Desde el punto de vista constitucional Estados Unidos (EEUU) nunca ha sido un país democrático, ni apoya esa cultura y eso está demostrado a lo largo de la historia”, afirmó el historiador, licenciado en Filosofía y doctor en Ciencias Sociales, Vladimir Acosta.

Sostuvo que la democracia política significa la elección de los cargos y la participación popular del pueblo y esta metodología no se ve en el imperio norteamericano, aun cuando afirman tener dos partidos políticos llamados Demócratas y Republicanos, ninguno obedece al concepto de democracia.

Durante una entrevista exclusiva que concedió al programa “Aquí con Ernesto”, conducido por el periodista y ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, el ensayista, novelista y autor del libro El monstruo y sus Entrañas destacó que EEUU siempre ha respondido al interés elevado y jamás ha contemplado una Constitución que refleje la inclusión del pueblo como pasa en Latinoamérica.

A través de su publicación El monstruo y sus Entrañas, Acosta muestra un estudio crítico de la sociedad estadounidense y afirma que “los latinoamericanos hemos sido víctimas de todas las agresiones de este imperio, de sus golpes de Estado y las maniobras políticas para apoderarse de las riquezas del mundo fingiendo que están luchando por la libertad y la democracia”.

“En los últimos 10 y 15 años he sentido una preocupación cada vez más grande, la cual me hizo pasar de dar clase sobre historia de EEUU y tener que tragarme una cantidad de fuentes norteamericanas complacientes, a empezar a explorar por dentro este imperio y entender la parte de este imperio que es la que los latinoamericanos no conocemos”.

Añadió que el libro responde a su preocupación por examinar los mitos de los EEUU. “En qué se fundamenta esa sociedad para tener domesticado, no solo al mundo, sino a su propio pueblo, ya que un imperio no se puede sostener si no tiene el apoyo de su pueblo”.

Es por ello que se plasma un análisis de la sociedad, ya que su pueblo ha tenido un papel fundamental y justamente están arraigados en todos esos mitos: los que tienen que ver con la religión, el racismo, el sistema político y la constitución, entre otros, señaló.

