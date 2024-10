Xi Jinping plantea a los BRICS reforzar cooperación entre países del Sur Global

El presidente de China, Xi Jinping, realizó este miércoles un llamado a los países del BRICS para que trabajen por el desarrollo de alta calidad de una mayor cooperación del grupo.

Durante una reunión en grupo pequeño, el manadatario chino dio la bienvenida a los nuevos miembros de la familia del BRICS e invitó a muchos países a convertirse en países socios.

El mandatario chino destacó que la ampliación del BRICS es un acontecimiento importante en la historia de su desarrollo y un evento histórico en la evolución de la situación internacional. Es por su búsqueda compartida y por la tendencia general a la paz y el desarrollo que los países del BRICS se han agrupado, dijo.

Al señalar que el mundo está atravesando por transformaciones aceleradas nunca vistas en una centuria, caracterizadas por las nuevas tendencias de la multipolaridad y los riesgos de una «nueva Guerra Fría», Xi dijo que los países del BRICS deben aprovechar la oportunidad histórica, actuar de forma proactiva, mantenerse comprometidos con la aspiración y misión original de apertura, inclusión y cooperación de ganancia compartida.

Además de ajustarse a la tendencia general del ascenso del Sur Global, buscar terreno común dejando de lado las diferencias, trabajar en conjunto para consolidar aún más los valores comunes, salvaguardar los intereses comunes y fortalecer a los países del BRICS a través de la unidad.

«Debemos trabajar juntos para convertir al BRICS en un canal primario para reforzar la solidaridad y la cooperación entre los países del Sur Global y en una vanguardia para impulsar la reforma de la gobernanza global», dijo Xi.

Enfatizó que cuanto más turbulento sea el mundo, más deberán defender los países del BRICS el estandarte de la paz, el desarrollo y la cooperación de ganancia compartida, lo que perfecciona la esencia del BRICS y demuestra su fortaleza. Los países del BRICS deben alzar su voz por la paz, defender una nueva vía para la seguridad caracterizada por el diálogo y no por la confrontación, por la asociación y no por la alianza.

El presidente chino pidió a los países del BRICS perseguir juntos una vía de desarrollo, defender una globalización económica inclusiva y universalmente benéfica, y mantenerse comprometidos con el principio del desarrollo común.

Puntualizó que los países del BRICS deben consolidar las bases de la cooperación, profundizar la cooperación en ámbitos tradicionales como agricultura, energía, minerales, economía y comercio, aumentar la cooperación en ámbitos emergentes como desarrollo verde y bajo en carbono e inteligencia artificial, y salvaguardar la seguridad del comercio, la inversión y la finanza.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, presidió la cumbre, a la cual también asistieron el presidente de Egipto, Abdel-Fattah al-Sisi; el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed; el primer ministro de la India, Narendra Modi; el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian; el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; y el presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva participó en la cumbre a través de videoconferencia.

Propuestas

El presidente chino asistió después a una reunión a gran escala, hizo importantes declaraciones sobre el futuro desarrollo del BRICS y planteó cinco propuestas.

«Ahora que el mundo entra a un nuevo período definido por la turbulencia y la transformación, nos enfrentamos a decisiones cruciales que darán forma a nuestro futuro. ¿Deberíamos permitir que el mundo descienda hacia el abismo del desorden y el caos, o deberíamos esforzarnos por reencauzarlo a la senda de la paz y el desarrollo?» dijo Xi.

Ratificó que cuanto más tumultuosa se vuelva nuestra época, más firmemente debemos ubicarnos a la vanguardia, exhibir tenacidad, demostrar audacia para ser pioneros y mostrar sabiduría para adaptarse, y añadió que China está dispuesta a trabajar con todos los países del BRICS para abrir un nuevo horizonte en el desarrollo de alta calidad de una mayor cooperación del BRICS.

«Debemos construir un BRICS comprometido con la paz y debemos actuar como guardianes de la seguridad común», dijo Xi. Sólo si adoptamos la visión de una seguridad común, integral, cooperativa y sostenible podremos abrir paso a la seguridad universal, añadió.

Instó a los países del BRICS a defender los tres principios de no ampliar el campo de batalla, no escalar los combates y no llevar a cabo acciones provocadoras, así como a esforzarse por una pronta distensión de la situación en Ucrania.

Xi también pidió a los países del BRICS promover un inmediato cese al fuego en Gaza y realizar esfuerzos incesantes para una solución integral, justa y duradera de la cuestión palestina.

«Debemos construir un BRICS comprometido con la innovación y todos debemos actuar como pioneros en el desarrollo de alta calidad», sostuvo. «Debemos mantener el ritmo de la época y fomentar nuevas fuerzas productivas de calidad».

Destacó que China lanzó hace poco un Centro de Cooperación y Desarrollo de Inteligencia Artificial China-BRICS, y establecerá un Centro de Investigación Internacional de Recursos de las Profundidades Marinas del BRICS, un Centro de China para la Cooperación en Desarrollo de Zonas Económicas Especiales en los Países del BRICS, un Centro de China para las Competencias Industriales del BRICS y una Red de Cooperación en Ecosistemas Digitales del BRICS, y dio la bienvenida a una activa participación de todas las partes interesadas.

«Debemos construir un BRICS comprometido con el desarrollo verde y todos debemos actuar como promotores del desarrollo sostenible», dijo.

El Presidente exaltó que la capacidad de producción de alta calidad de China, ejemplificada por sus vehículos eléctricos, las baterías de litio y los productos fotovoltaicos, brinda un importante impulso para el desarrollo verde global.

Xi dijo que China está dispuesta a ampliar la cooperación con los países del BRICS en industrias verdes, energía limpia y minería verde, y a promover el desarrollo verde en toda la cadena industrial, para así incrementar el «coeficiente verde» de nuestra cooperación y mejorar la calidad de nuestro desarrollo.

Gobernanza global

«Debemos construir un BRICS comprometido con la justicia y todos debemos actuar como precursores en la reforma de la gobernanza global», dijo Xi.

Indicó que la dinámica del poder internacional está atravesando por profundos cambios, pero la reforma de la gobernanza global se ha quedado rezagada durante mucho tiempo, e instó a los países del BRICS a defender el verdadero multilateralismo y a apegarse a la visión de la gobernanza global caracterizada por las consultas extensas, las contribuciones conjuntas y los beneficios compartidos.

Los países del BRICS deben asegurarse de que la reforma de la gobernanza global está guiada por los principios de la equidad, la justicia, la apertura y la inclusión, y de que amplíe la representación y la voz de los países en desarrollo en la gobernanza global, dijo.

Llamó también a promover la conectividad de la infraestructura financiera, aplicar los altos estándares de la seguridad financiera, ampliar y reforzar el Nuevo Banco de Desarrollo, y asegurarse de que el sistema financiero internacional refleje de forma más efectiva los cambios en el panorama económico mundial, precisó.

«Debemos construir un BRICS comprometido con intercambios más estrechos entre pueblos y todos debemos actuar como defensores de la coexistencia armoniosa entre todas las civilizaciones», dijo Xi Jinping.

Indicó que se complace en ver que la iniciativa para la cooperación en educación digital del BRICS se ha vuelto realidad, y que China establecerá un programa de desarrollo de capacidades para la educación digital del BRICS, abrirá 10 centros de aprendizaje en países del BRICS en los próximos cinco años, y proporcionará oportunidades de formación para 1.000 administradores de educación, profesores y estudiantes locales.

China está dispuesta a trabajar con los países del BRICS para abrir un nuevo horizonte en el desarrollo de alta calidad de una mayor cooperación del BRICS, y promoverá conjuntamente la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad, concluyó Xi Jinping.

Con el tema de «Reforzar el multilateralismo para un desarrollo y seguridad global justos», los líderes participantes intercambiaron opiniones a fondo sobre la cooperación del BRICS y sobre importantes asuntos internacionales de interés común.

T/CO-Xinhua

F/Xinhua