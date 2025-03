Diosdado Cabello: Vamos a impulsar la Reforma Constitucional

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, reafirmó que el Movimiento 28 de Julio fue creado para impulsar la Reforma Constitucional, la cual tiene como objetivo actualizar nuestra Carta Magna a los nuevos tiempos.

“Ya hay una Comisión del Estado para esta Reforma y les corresponde a ellos presentar la propuesta, pero nosotros creamos el Movimiento 28 de Julio, un movimiento nacional para impulsar la Reforma Constitucional”, expresó Cabello en rueda de prensa del PSUV.

En ese sentido, recordó que nuestra actual Constitución fue aprobada por el Pueblo en 1999, luego en el año 2007 se intentó hacer una reforma y no fue aprobada, por lo que se acudió a una enmienda y quedaron cosas pendientes.

“Pero además con toda la modernidad, hay que adecuarla a los nuevos tiempos, sin perder el fondo de esta Constitución que en derechos políticos y sociales de los Pueblos difícilmente encontremos una parecida, pero hay que actualizarla a los nuevos tiempos y para eso la Reforma”, apuntó.

De igual manera, reiteró que el Movimiento 28 de Julio fue creado en homenaje al Comandante Hugo Chávez y a la victoria revolucionaria de las elecciones presidenciales del 2024.

Elecciones 25 de mayo

En rueda de prensa, afirmó que los partidos del Gran Polo Patriótico (GPP) presentarán candidatos unitarios para las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional (AN), Gobernadores y Consejos Legislativos, previstas para el próximo 25 de mayo, de acuerdo a lo establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Nosotros vamos a presentar candidatos unitarios, el GPP va a presentar candidatos unitarios, donde estén conformados y estén participando, activos todos los partidos del GPP”, dijo.

Enfatizó que el proceso postulación de candidatos será mediante el método de Asamblea de Base a nivel nacional, en 47 mil 553 comunidades.

Indicó que en las asambleas de postulación de candidatos podrán participar la militancia de los partidos del GPP.

“Nosotros estamos convocando a un acto unitario de consulta a las bases, no solo del PSUV, para la postulación de candidatos y candidatas”, dijo.

Aseveró que la mayoría de las comunidades están conectadas al Sistema del PSUV para el chequeo de la postulaciones.

«Ya se han hecho pruebas, lo cual nos garantiza a nosotros que el día sábado tendremos una jornada bien bonita bien hecha en Revolución», expresó.

Informó además que las asambleas se llevarán a cabo de forma simultánea el sábado 15 de marzo a las 2 de la tarde, las mismas serán dirigidas por la jefa o el jefe de comunidad, quien debe informar sobre la hora y lugar de la misma.

En ese sentido, giró instrucciones para que hoy mismo se coloquen papelógrafos para que la gente sepa donde va a ser la asamblea.

Nuevos liderazgos revolucionarios

Por otra parte, criticó a los dirigentes que se postulan para cualquier cargo e instó a abrir paso a los nuevos liderazgos revolucionarios en todo el país.

“Todos los participantes en las asambleas tienen la posibilidad de autopostularse. Puede ocurrir que alguien diga: ‘Yo me quiero autopostular porque nadie me quiere postular’, autopostúlese (…) habrá algunos que van a la asamblea y no quieren postular a nadie, solo quieren participar de la asamblea”, dijo.

Cabello recalcó además que “se debe promover para la postulación la paridad de género, la amplitud, el tema generacional y nuevos liderazgos”.

Aseguró que los partidos están “para la formación constante de generaciones nuevas, de liderazgos nuevos, liderazgos emergentes, todos los días en nuestras comunidades hay líderes reconocidos de todos los partidos, no solo del PSUV, de todos los partidos a lo largo y ancho de Venezuela”.

T/CO