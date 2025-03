Gobernadores y alcaldes deben haber financiado proyectos comunales para postularse a comicios del 25-M

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, señaló que gobernadores o alcaldes que no hayan contribuido al financiamiento de los proyectos comunales no podrán optar a ser postulados como candidato o candidata del PSUV en las elecciones del próximo 25 de mayo de 2025.

En ese sentido, indicó que alguien los puede proponer, pero cuando se revise la tarea de los proyectos y no hayan contribuido con esto, no podrán ser candidatos. «Los que no se hayan involucrado con esto, se van a encontrar con una vara alta, no han entendido que el tema es con el pueblo», dijo.

Vale acotar, que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su programa Con Maduro + propuso excluir de las postulaciones a las venideras elecciones regionales y locales del 25 de mayo, a aquellos alcaldes y gobernadores que no entregaron recursos a proyectos comunales.

Aseguró que «el que no lo haya hecho, será excluido de raíz y no podrá ser candidato ni a conserje de su edificio», esta fue la advertencia lanzada a alcaldes y gobernadores al hablar de los proyectos comunales. En ese sentido, pidió máxima supervisión a alcaldes y gobernadores con relación a la entrega de fondos para ejecución de proyectos comunales.

