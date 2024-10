Diputado Roy Daza: Si España no rectifica es posible que no exista ninguna relación

«Si no rectifica y reconocen la victoria del presidente Nicolás Maduro», existe la posibilidad de romper relaciones diplomáticas con el gobierno de España, afirmó este viernes el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Roy Daza.

Durante una entrevista radial, el parlamentario señaló que el Legislativo reconoce la importancia de mantener las relaciones económicas, consulares y políticas con la nación ibérica, sin embargo, equilibró la imposibilidad de mantener relaciones con un gobierno que no reconoce las instituciones y autoridades legítimas venezolanas.

«Nosotros estamos conscientes de la necesidad (de relaciones diplomáticas) para nuestro país y para España, pero también no podemos tener relaciones con un gobierno que no reconoce a nuestras instituciones, que no reconoce al presidente de la República», argumentó.

Asimismo, comentó que la renuencia de España en dar reconocimiento y legitimidad al Estado venezolano, sería algo que aceleraría una crisis económica de España, por su dependencia, en buena parte, del petróleo que se provee a través de Repsol.

Añadió que el Parlamento venezolano mantiene su solicitud al Ejecutivo de romper relaciones. «Para tener relaciones con Venezuela es una sola, reconozcan al presidente, al Parlamento, de resto no hay», puntualizó.

FyF/Globovisión