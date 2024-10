Venezuela ante la ONU: «No reconocemos resoluciones impuestas por los países occidentales»

El representante de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el embajador Alexander Yánez, afirmó este viernes que «Venezuela no reconoce los mandatarios impuestos a países bajo criterios selectivos, politizados y doble estándar».

Con estas palabras expresó su rechazo al debate de los países miembros sobre la renovación del mandato de la Misión de Determinación de los Hechos sobre el país.

«Los países occidentales insisten en convertir este consejo en un instrumento de cohesión y chantaje, en un tribunal de inquisición contra los pueblos y los gobiernos del sur global», añadió.

Algunos países miembros «están conduciendo al consejo a correr la misma suerte que la extinta comisión de derechos humanos», a la vez, recordó que en 2019 Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y el antiguo Grupo de Lima «diseñaron esta resolución con el propósito de aplicar lo que llamaron la máxima presión sobre Venezuela», aseveró y agregó, «a través de la manipulación de los instrumentos y fines de este consejo buscaban imponer la fracasada doctrina del cambio de gestión, que empezaba por reconocer un fantasioso gobierno interino, juramentado en una plaza pública, no electo por nadie, sin apoyo popular, al que no se le solicitaron actas, pero que justificaba el derrocamiento de un gobierno popular que no le gustaba al régimen de Washington».