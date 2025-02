Presidente Maduro dedica misiva a su pueblo con un mensaje de verdades y amor

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, difundió en su canal de Telegram una misiva de una joven venezolana cristiana en donde le expresó el amor de Dios, «Hoy Día del Amor y la Amistad, esta carta con el pensamiento sagrado de la Biblia».

El jefe de Estado dedicó a su pueblo, el mensaje de esperanza que recibió de la joven. «Es para ti que la ves, que la lees; es una misiva que me llegó a mí, pero también a ti, y le pertenece a todo el que la lea. Es una carta llena de verdades y bendiciones, el mejor regalo para este día en el que celebramos el amor, que es la fuerza de Dios», manifestó.

A continuación la carta integra:

Hijo mío…

Puede que tú no me conozcas, pero Yo sé todo sobre ti (Salmos 139:1) Sé cuando te sientas y cuando te levantas (Salmos 139:2) Todos tus caminos me son conocidos (Salmos 139:3) Aun todos los cabellos de tu cabeza están contados (Mateo 10:29-31) Porque tú has sido hecho a mi imagen (Génesis 1:27) En mí tú vives, te mueves y eres (Hechos 17:28) Porque tú eres mi descendencia (Hechos 17:28) Te conocía aun antes de que fueras concebido (Jeremías 1:4-5).

Yo te escogí cuando planeé la creación (Efesios 1:11-12) Tú no fuiste un error, porque todos tus días están escritos en mi libro (Salmos 139:15-16) Yo determiné el tiempo exacto de tu nacimiento y dónde vivirías (Hechos 17:26) Tú has sido creado de forma maravillosa (Salmos 139:14) Yo te formé en el vientre de tu madre (Salmos 139:13) Te saqué del vientre de tu madre el día en que naciste (Salmos 71:6) He sido mal representado por aquellos que no me conocen (Juan 8:41-44) No estoy enojado ni distante; soy la manifestación perfecta del amor (1 Juan 4:16).

Y es mi deseo, prodigarte mi amor simplemente porque tú eres mi hijo y Yo soy tu Padre (1 Juan 3:1). Te ofrezco mucho más que lo que tu padre terrenal podría darte (Mateo 7:11) Porque Yo soy el Padre perfecto (Mateo 5:48) Cada dádiva que recibes viene de mis manos (Santiago 1:17) Porque Yo soy tu proveedor, quien suple tus necesidades (Mateo 6:31-33) El plan que tengo para tu futuro está siempre lleno de esperanza (Jeremías 29:11) Porque te amo con amor eterno (Jeremías 31:3).

Mis pensamientos sobre ti son incontables como la arena en la orilla del mar (Salmos 139:17- 18) Me regocijo por ti con cánticos (Sofonías 3:17) Nunca dejaré de hacerte el bien (Jeremías 32:40) Porque tú eres mi tesoro más precioso (Éxodo 19:5) Deseo afirmarte dándote todo mi corazón y toda mi alma (Jeremías 32:41) Y quiero mostrarte cosas grandes y maravillosas (Jeremías 33:3) Si me buscas con todo tu corazón, me encontrarás (Deuteronomio 4:29).

Deléitate en mí y te concederé las peticiones de tu corazón (Salmos 37:4) Porque Yo soy el que produjo tus deseos (Filipenses 2:13) Puedo hacer por ti mucho más de lo que podrías imaginar (Efesios 3:20) Porque Yo soy tu mayor alentador (2 Tesalonicenses 2:16-17) También soy el Padre que te consuela durante todos tus problemas (2 Corintios 1:3- 4) Cuando tu corazón está quebrantado, Yo estoy cerca de ti (Salmos 34:18) Así como el pastor lleva un cordero, Yo te llevo a ti cerca de mi corazón (Isaías 40:11).

Un día enjugaré cada lágrima de tus ojos y quitaré todo el dolor que hayas sufrido en esta tierra (Apocalipsis 21:3-4) Yo soy tu Padre, y te he amado como a mi hijo Jesús (Juan 17:23) Porque en Jesús, mi amor hacia ti ha sido revelado (Juan 17:26) Él es la representación exacta de lo que soy Yo (Hebreos 1:3) Él ha venido a demostrar que Yo estoy contigo, no contra ti (Romanos 8:31) Y también a decirte que Yo no estaré contando tus pecados (2 Corintios 5:18-19) Porque Jesús murió para que tú y Yo pudiéramos ser reconciliados (2 Corintios 5:18-19) Su muerte ha sido la última expresión de mi amor hacia ti (1 Juan 4:10).

¿Te gustaría recibir este regalo? Todo lo que tienes que hacer es decirle a Dios que confías en Su Hijo. Es posible que las palabras a continuación te ayuden a expresar tus pensamientos a Dios. (Juan 3:16, Romanos 6:23).

Padre, voy a casa. Hazme tu hijo. Dejo mi pecado y acepto Tu perdón que la muerte y la resurrección de Jesucristo hicieron posible. Pongo mi fe y confianza solamente en Jesús como mi Salvador. Amén.

T y F/ VTV