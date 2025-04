Presidente Maduro: Las bolsas de valores que no caen son las de Venezuela y China

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó que las bolsas de valores de Venezuela y China fueron las únicas que se mantuvieron en verde este 8 de abril, en medio de la guerra arancelaria impuesta por el Gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump. “Se cayeron todas las bolsas hoy en la tarde, menos la de Shanghái y la de Caracas”, precisó.

Durante el acto de activación del Motor Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, el jefe de Estado subrayó que la caída de las bolsas estadounidenses refleja el fracaso de las políticas neoliberales. “Hoy la noticia en el mundo es sobre la caída de las bolsas de valores de las empresas de papeles que impusieron los neoliberales estadounidenses, pero ellos aún no han entendido que el mundo va más allá con nuevas áreas de ideas económicas con tecnología, como los pueblos, un mundo multipolar para unir y diversificar la economía, y hoy Venezuela pertenece y siempre lo hará en el aspecto del desarrollo económico, donde podemos ver que tiene su propio modelo económico”, afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que actúen frente a las medidas arancelarias de Estados Unidos. «Hoy hemos denunciado que las medidas arancelarias de Estados Unidos están dando un golpe definitivo al sistema de comercio mundial para imponer una hegemonía dominante. Esa es la verdad de lo que está pasando. Por eso me pregunto dónde está la Organización Mundial de Comercio, la OMC; no dicen nada, esta es la realidad: ¿Qué puede hacer? Tanto como el secretario de la ONU para evitar la masacre de Palestina, ellos deberían, o es que no pueden hacer algo, pues en realidad no hacen nada”, enfatizó.

También se dirigió a inversionistas nacionales e internacionales que seguían el evento en tiempo real desde lugares como San Fernando de Apure, Puerto La Cruz y París. “La gente de la bolsa de Nueva York y Wall Street, que están viendo, oye, mira este tipo, Maduro, ahí está Venezuela, modestamente, cómo han venido construyendo una estabilidad previsible de la economía del pueblo venezolano”, expresó.

Con estas declaraciones, el presidente Maduro reafirmó el compromiso de Venezuela con un modelo económico soberano y estable, con la diversificación económica para enfrentar desafíos globales y consolidar su posición en un mundo multipolar.

T/VTV

F/Prensa Presidencial